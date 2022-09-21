Пресняков рассказал о жизни в интернате

Певец Владимир Пресняков рассказал о детстве в интернате

Российский певец Владимир Пресняков рассказал о том, что в детстве он некоторое время жил и учился в интернате. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью для Youtube-шоу «Ваша Наташа» своей жены, Натальи Подольской.

«Свердловский интернат, дождь, все так казенно, серо», — описал обстановку в интернате певец. Он отметил, что очень рано научился считать, так как он считал дни до приезда своих родителей. Их встречи были нечастыми, так как отец и мать Преснякова, Владимир и Елена, много работали. «Я очень этого ждал. Когда я их видел, это был самый крутой час, секунда в моей жизни», — признался артист. Время, проведенное в интернате, научило его надеяться только на себя, заключил Пресняков.

В июне телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, что в детстве жил в Астрахани в хрущевке на первом этаже дома вместе со своими родителями. Он отметил, что до сих пор помнит тот район, адрес, а также номер домашнего телефона.