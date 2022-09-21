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Художники из Кабардино-Балкарии покажут свои работы на выставке в Абхазии

В Сухуме открылась выставка художников из Кабардино-Балкарии «Интеграция»

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik

В Центральном выставочном зале в Сухуме во вторник, 20 сентября, открылась выставка художников из Кабардино-Балкарии. Об этом пишет портал «Это Кавказ».

Директор абхазского выставочного зала Эльвира Арсалия отметила, что выставка «Интеграция» является проектом объединения в одном пространстве работ двух авторов — Элины Караевой и Миланы Хацуковой. Так, Караева покажет посетителям фотографии и инсталляции, а Хацукова — произведения из керамики.

«Элина в своих работах открыла закрытые двери разных стран, у Миланы древняя, сложная и интересная керамика. Эта выставка — история о том, как могут гармонично сосуществовать уходящая эстетика и современная жизнь», — пояснила Арсалия.

Отмечается, что экспозиция организована при содействии Союзов художников Абхазии и Кабардино-Балкарской республики, Центрального выставочного зала и творческого объединения «Синдикат» города Нальчика. Выставка будет работать до 30 сентября.

21 сентября в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Кабардино-Балкария. Посетителям покажут экспонаты из фондов Национального музея КБР и частных собраний — в том числе уникальную женскую статуэтку из камня, найденная в 1923 году при раскопках Нальчикского могильника.

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Дарья Рыбак
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