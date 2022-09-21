Кадыров заявил об ответственности США за вероятный «новый Чернобыль»

Глава Чечни Кадыров назвал США ответственными за обстрел Запорожской АЭС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал США ответственными за обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС), в результате которого «чуть не случился новый Чернобыль». Свои слова он высказал в Telegram.

Кадыров указал, что обстрел велся из американских реактивных установок, заявив о найденных осколках соответствующего крупнокалиберного снаряда.

«Покажите эти материалы крупным планом простым европейцам и гражданам США. Пусть делают выводы о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе», — написал глава Чечни.

Ранее стало известно, что работа Запорожской АЭС в Энергодаре нарушена из-за обстрела Вооруженных сил Украины.