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Кадыров заявил об ответственности США за вероятный «новый Чернобыль»

Глава Чечни Кадыров назвал США ответственными за обстрел Запорожской АЭС

Фото: Musa Sadulayev / AP

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал США ответственными за обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС), в результате которого «чуть не случился новый Чернобыль». Свои слова он высказал в Telegram.

Кадыров указал, что обстрел велся из американских реактивных установок, заявив о найденных осколках соответствующего крупнокалиберного снаряда.

«Покажите эти материалы крупным планом простым европейцам и гражданам США. Пусть делают выводы о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе», — написал глава Чечни.

Ранее стало известно, что работа Запорожской АЭС в Энергодаре нарушена из-за обстрела Вооруженных сил Украины.

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Антон Похиляк
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