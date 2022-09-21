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В университете Нью-Йорка начнут изучать влияние творчества Ланы Дель Рей

В университете Нью-Йорка введут курс, посвященный влиянию творчества Ланы Дель Рей

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

В университете Нью-Йорка введут курс, посвященный влиянию творчества американской певицы Ланы Дель Рей на формирование музыкальной индустрии 21 века. Об этом сообщает Variety.

Обучение под названием «Темы в записанной музыке: Лана Дель Рей» пройдет с 20 октября по 8 декабря. Преподавать курс студентам будет его автор и журналистка Кэти Яндоли.

Помимо вклада исполнительницы в формирование современной музыкальной индустрии, в обучении будут разобраны отношение артистки к феминизму и ее связь с движениями за социальную справедливость, такими как Black Lives Matter, Me Too и Times Up. Также в пример будут приведены музыканты, на которых повлияло творчество певицы.

Представители Нью-Йоркского университета подчеркнули, что «изучение творчества Ланы Дель Рей будет означать куда более критическое и глобальное осмысление растущей популярности анти-попа».

«Во многих отношениях мне кажется, что Лана Дель Рей — это и образец, и предостережение, сложная поп-звезда, которая вызывает большой отклик у своих поклонников не потому, что она заставляет их думать о ней, а скорее потому, что она заставляет их думать о них самих», — заявила Яндоли.

В конце июля стало известно, что исполнительница обратилась в полицию после преследований навязчивого поклонника.

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Анастасия Астахова
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