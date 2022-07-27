Лана Дель Рей обратилась в суд после преследований поклонника

Певица Лана Дель Рей обратилась в полицию после преследований навязчивого поклонника

37-летняя американская певица Лана Дель Рей обратилась в полицию после преследований навязчивого поклонника. Об этом сообщает TMZ.

В феврале этого года мужчина по имени Эрик Эверардо дважды проникнул в дом исполнительницы, а также предпринял попытку угнать ее машину Jaguar, после чего был задержан полицией и привлечен к уголовной ответственности. После инцидента Эверардо продолжил преследовать артистку и несколько раз был замечен около территории ее дома. Помимо этого, преступник начал писать Лане Дель Рей и ее сестре письма с пугающим содержанием, в которых подчеркивал, что ему необходимо встретиться с певицей.

Артистка, опасаясь за свою безопасность и безопасность своей семьи, обратилась в суд. На данный момент подозреваемому запрещено приближаться к звезде ближе чем на 90 метров, а судебное заседание по делу о преследовании состоится в августе.

В начале июля в дом американской певицы Тейлор Свифт дважды проник мужчина. Позднее ему было предъявлено обвинение.