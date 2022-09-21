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Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету

Глава МИД России Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берн вернуться к политике нейтрального государства. Слова министра передает официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

О необходимости возобновить нейтралитет Лавров заявил в ходе встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая проходила в рамках сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). «Сегодня и как раз было Сергеем Викторовичем констатировано, Швейцария от нейтралитета отошла. Не отходит, а отошла. Это заявления, связанные с порицанием только одной стороны и нахождением недостатков позиции только одного государства. Какой же это нейтральный статус?», — задалась вопросом Захарова.

Она также процитировала одну из его ремарок. «Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда "да", а другой стороне всегда "нет", то это логика странная и ошибочна. Может быть, в физике "минус" на "плюс" что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает», — сказала представитель МИД.

Выступление Лаврова на заседании Генассамблеи было анонсировано 15 сентября. Отмечалось, что, помимо выступления, министр также проведет серию двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами.

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Варвара Кузьмина
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