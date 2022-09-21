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Россиянам рассказали о страховых выплатах по ипотеке при мобилизации

Страховщик Иванов: страховые выплаты по ипотеке в случае военных действий не предусмотрены

Фото: Zac Gudakov / Unsplash

Генеральный директор страховой компании «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов рассказал, что страховые выплаты по ипотечным кредитам в случае военных действий не предусмотрены. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иванова, страховщика освободят от ответственности в случае наступления страхового случая при военных действиях, маневрах или иных подобных мероприятий.

«При наступлении смерти или инвалидности военнослужащих при участии в военных действиях выплаты социального обеспечения производятся государством», — ответил специалист на вопрос об условиях договоров по страхованию жизни мобилизованных ипотечных заемщиков.

Ранее стало известно, что в Госдуму собираются внести законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сказал, что это должно стать мерой поддержки для тех, кого коснется мобилизация.

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Нина Ташевская
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