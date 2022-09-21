Российский суд рассмотрит дело об убийстве мигрантом сестры на глазах у ребенка

В Орске суд рассмотрит дело мигранта, ударившего 40 раз ножом сестру на глазах у ребенка

В Орске суд рассмотрит дело в отношении 24-летнего мигранта, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области.

По данным ведомства, 26 октября 2021 года в квартире на улице Комарова молодой человек, страдающий психическим расстройством, напал на сестру и не менее 40 раз ударил ее ножом. От полученных повреждений она скончалась на месте. Как уточняет Regnum, преступление было совершено на глазах у годовалого ребенка.

После задержания в отношении фигуранта была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Было установлено, что иностранец из-за расстройства психики опасен для окружающих и должен находиться под наблюдением в стационаре.

«Дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительной меры медицинского характера и последующей передачи в суд», — добавили в управлении СКР.

Ранее сообщалось, что в Уфе ранее судимый мужчина убил знакомую ударом ножом в грудь по приказу голоса в голове.