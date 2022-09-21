Описана возможная реакция Запада на обращение Путина

Аналитик Асафов назвал маловероятным более деятельное включение НАТО в конфликт на Украине

Официальное включение стран Запада в военный конфликт на Украине маловероятно: государства не обладают достаточным людским ресурсом, кроме того, подобные действия могут вызвать недовольство общества и привести к эскалации конфликта, считает политический аналитик Александр Асафов. Возможную реакцию Запада на обращение президента России Владимира Путина он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 21 сентября, предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Такое заявление президент сделал после объявления о частичной мобилизации.

«Однозначно изменится контекст выступления президента США Джо Байдена на генассамблее ООН. Вероятно, именно сейчас его переписывают, — допустил Асафов. — Мы услышим хор нестройных речей и увидим интенсификацию процесса обсуждения пакетов санкций. О более деятельном включении стран НАТО в военное противостояние с Россией говорить не приходится: предупреждение Путина было услышано четко».

Аналитик считает, что наиболее радикальными окажутся высказывания стран Балтии и самой Украины. Вероятно продолжение политики сдерживания России по уже существующим направлениям, визовое давление и прочее. Тем не менее, переход «красных линий», по мнению Асафова, маловероятен.

«Не думаю, что у стран Запада имеется широкий человеческий ресурс для отправки своих людей на Украину. Тем более, что говорим мы не о военных, а о наемниках, мотивированных финансово, идеологически. Западное общество, между тем, и так достаточно невротизировано, дополнительно тревожить его не стоит», — считает собеседник «Ленты.ру».

Аналитик добавил, что считает включение профессиональных иностранных военных в конфликт на Украине малореальным.

Ранее Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.