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Россиянин забил тещу до смерти кружкой и закопал ее тело возле участка

Под Нижним Новгородом мужчина забил тещу до смерти кружкой и закопал ее тело возле участка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижегородской области следователи возбудили дело в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в избиении 57-летней тещи до смерти. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, утром 16 сентября в деревне Чуварлейка во время семейной ссоры нетрезвый мужчина жестоко избил мать своей возлюбленной, а также нанес ей удары металлической кружкой по голове. После того как женщина перестала подавать признаки жизни, зять перенес ее тело за участок и закопал в землю.

Позже об исчезновении женщины в полицию сообщила ее родственница. Спустя четыре дня тело погибшей было обнаружено.

Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Елизавета Новикова
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