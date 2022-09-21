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Шойгу заявил о продолжении СВО до полного достижения целей

Министр обороны Шойгу заявил, что СВО продолжится до полного достижения целей
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продолжат специальную военную операцию (СВО) на Украине до полного достижения целей. Об этом в среду, 21 сентября, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжат проведение специальной военной операции до полного достижения целей, определенных верховным главнокомандующим», — сказал глава Минобороны.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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