Шойгу заявил о продолжении СВО до полного достижения целей

Министр обороны Шойгу заявил, что СВО продолжится до полного достижения целей

Вооруженные силы (ВС) России продолжат специальную военную операцию (СВО) на Украине до полного достижения целей. Об этом в среду, 21 сентября, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжат проведение специальной военной операции до полного достижения целей, определенных верховным главнокомандующим», — сказал глава Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.