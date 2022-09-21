Швейцария собралась сделать обязательной военную службу для женщин

Сенат Швейцарии собрался ввести обязательную военную службу для женщин

Военная служба может стать обязательной для женщин в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении швейцарского сената, передает РИА Новости.

В настоящий момент представительный орган «негласно принял к сведению в среду правительственный доклад, состоящий из двух частей и направленный на предотвращение проблем с нехваткой кадров в армии и гражданской обороне».

«Нормативная численность армии составляет 100 тысяч военнослужащих. Но на практике возможно подбирать только 80% личного состава, потому что не все военнослужащие могут поступить на службу в случае мобилизации», — сообщил сенатор Вернер Зальцман.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис на выступлении в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о нейтральном статусе страны. Кассис заявил о приверженности Швейцарии нейтралитету и подчеркнул, что Берн не станет оказывать военную помощь ни одной из сторон-участниц конфликтов.