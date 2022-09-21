Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве и их семей

Мэр Москвы Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве граждан. Об этом сообщается на его сайте.

По словам столичного градоначальника, указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в Вооруженные силы был вынужденными, но своевременным и необходимым. «Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона – "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова"», — сообщил он.

Собянин также отметил, что принял решение о дополнительных мерах поддержки добровольцев и их семей. «Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — добавил он.

Мэр Москвы также уточнил, что власти города продолжают восстановление городов-побратимов Донецка и Луганска. «Надеюсь, что скоро по результатам референдума они войдут в нашу российскую семью», — заключил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране ранее 21 сентября. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.