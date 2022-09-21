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Информация о звонках из военкомата жителям Екатеринбурга оказалась недостоверной

Информация о поступающих екатеринбуржцам звонках из военкомата оказалась недостоверной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Информация о звонках из военкомата, поступающих жителям Екатеринбурга, оказалась недостоверной.

Одно из первых соответствующих сообщений появилось в Telegram-канале «Екатское чтиво». В публикации заявляется, что по телефону звучит запись: «Добрый день, это майор. Вы в курсе утренних событий про мобилизацию? Вы призваны через две недели на сборы».

Указанный номер телефона, согласно открытым данным, зарегистрирован в Ленинградской области. Пользователи неоднократно отмечали звонки от этого абонента как телефонное мошенничество. Об этом также свидетельствуют записи в сервисе Getcontact — номер сохранен под именами «мошенники», «розыгрыш», «военкомат, зовут служит, разводилкины», «ложный вызов», «угрозы», «разводилы» и прочие.

Согласно постановлению правительства от 30 декабря 2006 года «О призыве граждан Российской Федерации по мобилизации», для оповещения россиян о сроках начала исполнения обязанностей по мобилизации им выписываются повестки, которые в мирное время хранятся в порядке, определяемом Минобороны. По телефону граждан в военкоматы не вызывают.

Сообщение о звонках не получило распространения в СМИ, пользователи соцсетей также усомнились в достоверности этой информации.

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Варвара Кошечкина
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