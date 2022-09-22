Россиянам ответят на вопросы о частичной мобилизации по телефону 122

Чернышенко: ответы на вопросы о частичной мобилизации можно получить по телефону 122

Россияне смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации по телефону горячей линии 122, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что линия 122 будет работать во всех регионах страны и уже готова к приему звонков. «Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах», — добавил Чернышенко. Кроме того, правительство собирает и фиксирует самые популярные вопросы граждан и вместе с Минобороны подготовит ответы на них, пояснил вице-премьер.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил организовать информирование граждан по вопросам частичной мобилизации с использованием имеющихся информационных ресурсов, включая «Объясняем.рф», чтобы «каждый смог получить ответы на волнующие его вопросы».