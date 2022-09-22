Мишустин поручил организовать информирование по вопросам частичной мобилизации

Мишустин поручил Чернышенко организовать информирование граждан о частичной мобилизации

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минобороны в кратчайший срок организовать информирование граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин поручил организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, включая «Объясняем.рф», чтобы каждый смог получить ответы на волнующие его вопросы.

По словам премьер-министра России, особое внимание будет уделено исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизацией. Он добавил, что глава государства поручил принять меры для удовлетворения потребностей российских Вооруженных сил (ВС) и воинских формирований.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что она не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.