Отдохнувшая в Абхазии туристка пожаловалась на «ломовые цены» и мусор в море

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на хамство со стороны жителей Абхазии

Отдохнувшая в Абхазии российская туристка пожаловалась на высокие цены и нарастающее хамство со стороны местных жителей. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница рассказала, что, отправляясь в Абхазию, рассчитывала на «минимальный комфорт, скромный бюджет и красивую природу». Однако ее ожидания не оправдались. По словам читательницы портала, в стране на все «ломовые цены». «Готовьтесь к шашлыку за 150 рублей/100 граммов, речной форели 100 рублей/100 граммов, а средний чек на обед в так себе столовке — от 500 рублей на человека», — добавила она.

Туристка написала, что море выглядит чистым только, когда нет волн, при этом иногда они приносят мусор. Более того, периодически появляется запах канализации. Мусора также очень много на улицах. «Оно и понятно, даже возле магазинов мусорки не принято ставить», — сообщила россиянка.

Автор публикации также отметила нарастающее хамство со стороны местных. Более того, она подчеркнула, что за рулем очень много пьяных. «На обочинах повсюду веночки висят, езда по встречке и через сплошную для них норма», — пояснила она.

Местное население любит только зарабатывать на туристах, а вот работать не любит, считает девушка. «Очень жадная и некомфортная страна — не для отдыха, не для путешествий, — заявила она. — Абхазии нужно пройти большой путь, чтобы научиться не только выжимать деньги из туристов, но и отдавать что-то взамен».

Ранее в сентябре жители Абхазии пожаловались на ворующих российских туристов. По их словам, поведение некоторых россиян, отдыхающих в стране, оставляет желать лучшего.