Нарколог усомнилась в существовании безопасной дозы алкоголя

Психиатр-нарколог Калюжная заявила, что безопасной нормы алкоголя не существует

Психиатр-нарколог и главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная усомнилась в существовании безопасной дозы алкоголя. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, чтобы сесть за руль, нужно иметь не больше 0,356 промилле этанола в крови. Также она напомнила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человек может употреблять не более 210 грамм этанола в неделю.

При этом Калюжная назвала эти правила «лукавством» с точки зрения медицины. «Я отвечу как врач: безопасной нормы алкоголя не существует. Даже минимальная доза алкоголя влияет на организм», — сказала она. Врач добавила, что два бокала вина способны на 5-6 процентов увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, а два бокала пива могут сильно повлиять на работу рецепторов мозга и нейромедиаторов.

«Поэтому, повторяюсь, ответ на вопрос "Какова безопасная доза алкоголя?" — никакая! Но если вас тянет выпить, то рассчитывайте дозу алкоголя, исходя из веса и роста», — сказала она.

Ранее нарколог Юрий Сиволап рассказал, люди какой профессии пьют больше остальных. По статистике, чаще всего от алкогольной зависимости страдают врачи-наркологи.

