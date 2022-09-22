В центре Донецка из-за обстрела был уничтожен пассажирский автобус

В центре Донецка из-за обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус

В центре Донецка из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен пассажирский автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный телеканал «Юнион».

Отмечается, что автобус №38 попал под обстрел возле Крытого рынка. В результате удара есть погибшие и раненые. В настоящий момент пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Крытый рынок в Ворошиловском районе Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела пострадали много людей.