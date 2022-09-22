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49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в оранжевом купальнике
Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл. Кадр: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором она запечатлена, идущей по дороге в раздельном купальнике оранжевого цвета. При этом на ней надеты ярко-зеленая пляжная накидка и бежевые босоножки на массивной подошве и каблуке. Кроме того, она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в высокий хвост.

Известно, что комментарии к данному видео отсутствуют, поскольку звезда киноленты «Перл Харбор» разместила его в сторис.

В августе Кейт Бекинсейл посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в фотозоне в черном латексном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Свой образ она дополнила яркой пряжкой, босоножками на платформе и белым клатчем.

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Карина Черных
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