Из Белоруссии запретили вывозить автомобили и смартфоны

Белоруссия на полгода введет запрет на вывоз автомобилей и смартфонов

С пятницы, 23 сентября, из Белоруссии нельзя будет вывезти определенные товары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на национальном правовом портале республики. Ограничения затронут также экспортные процессы со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в документе.

В перечень помимо автомобилей входят мотоциклы, велосипеды, медицинские изделия, смартфоны, ядерные реакторы, оборудование для отопления, сельского и лесного хозяйства, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны и другую продукцию. Причем вывоз товаров из установленного перечня запрещен вне зависимости от страны производства.

Временный запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение. Пока ограничения введены на полгода.