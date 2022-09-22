В ЦБ рассказали о «немного страшноватом» варианте внедрения безотзывных вкладов

Глава департамента ЦБ заявил об обсуждении вопроса страхования безотзывных вкладов

Российский Центральный банк раздумывает над различными вариантами внедрения нового инструмента — безотзывного вклада для физических лиц, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. Его слова на XIX Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) цитирует РБК.

Данилов не исключил, что такие депозиты не будут полностью покрываться страховкой Агентства страхования вкладов (АСВ), но уточнил, что вопрос обсуждается. «Полный размер вклада — это немного страшновато с точки зрения финансовой стабильности, в первую очередь потому, что может быть очень большая нагрузка на систему страхования и на сами банки, плюс это может порождать разного рода судебные вещи», — заметил глава департамента.

Данилов отметил, что необходимо осторожно подойти к вопросу, просчитав влияние мер на фонд страхования вкладов и нагрузку на банки, которые и формируют отчисления в фонд. Кроме того, ЦБ не считает, что такие депозиты должны быть безотзывными при любых обстоятельствах.

Глава департамента ЦБ подчеркнул, что пока четких критериев, которые лягут в основу нового инструмента, нет. «Это некие размышления», — уточнил он.

Предложение по созданию в России безотзывных депозитов для розничных клиентов банков со 100-процентной гарантией АСВ Банк России и Минфин представили в начале сентября, писала газета «Ведомости».