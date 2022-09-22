В России заявили о катастрофических последствиях политики Великобритании

Посольство России предупредило Британию о последствиях воинственной политики Лондона

Заявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и главы МИД Джеймса Клеверли о намерении продолжать оказывать военную поддержку Украине приведут к катастрофическим последствиям для всей Европы. Такое мнение выразило посольство России в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно российскому ведомству, данные заявления властей Великобритании стоит воспринимать критически.

«Высказывания британских чиновников, призванные изобразить удивление и отрицать очевидное, свидетельствуют о намерении Соединенного Королевства и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов Украины, Донбасса и остальной Европы», — говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее во время выступления на Генассамблее ООН Лиз Трасс сообщила о том, что России никто не угрожает.

