В России заявили о катастрофических последствиях политики Великобритании
Заявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и главы МИД Джеймса Клеверли о намерении продолжать оказывать военную поддержку Украине приведут к катастрофическим последствиям для всей Европы. Такое мнение выразило посольство России в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно российскому ведомству, данные заявления властей Великобритании стоит воспринимать критически.
«Высказывания британских чиновников, призванные изобразить удивление и отрицать очевидное, свидетельствуют о намерении Соединенного Королевства и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов Украины, Донбасса и остальной Европы», — говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее во время выступления на Генассамблее ООН Лиз Трасс сообщила о том, что России никто не угрожает.