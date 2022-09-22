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Трасс заявила об отсутствии угроз для России

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает

Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила об отсутствии угроз для России. Такое заявление она сделала во время выступления на Генассамблее ООН, трансляция которого доступна на YouTube.

В то же время британский политик отметила, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Киеву. «Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — заявила она. Трасс добавила, что «России никто не угрожает».

Ранее Лиз Трасс выразила мнение, что Россия должна свернуть специальную военную операцию на Украине и выплатить ей репарации, чтобы вернуться на международную арену в качестве полноправного партнера.

В канцелярии главы британского правительства рассказали, что Лондон в 2023 году собирается продолжать поставки Украине военной помощи. Ожидается, что на данные цели будет выделено не менее 2,3 миллиарда фунтов. В канцелярии добавили, что тип помощи, которая будет оказана Киеву, будет зависеть от того, какие нужды будут испытывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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