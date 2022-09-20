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Британия заявила о продолжении выделения военной помощи Украине в 2023 году

Великобритания в 2023 году выделит Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов военной помощи

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В канцелярии главы британского правительства рассказали, что Лондон в 2023 году собирается продолжать поставки Украине военной помощи, уточнив, что на эти цели будет выделено не менее 2,3 миллиарда фунтов (почти 157,8 миллиарда рублей), сообщает ТАСС.

«В ходе посещения ГА ООН на этой неделе премьер-министр Лиз Трасс упрочит свои обязательства по поддержанию безопасности и территориальной целостности Украины, объявив о том, что в следующем году Соединенное Королевство окажет Украине военную помощь на ту же или большую сумму, чем в 2022 году», — заявили на Даунинг-стрит, 10.

Великобритания с начала 2022 года выделила Украине 2,3 миллиарда фунтов. В канцелярии добавили, что тип помощи, которая будет оказана Киеву, будет зависеть от того, какие нужды будут испытывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Он проинформировал его о ситуации на фронте, а также обсудил с ним возможности предоставления Киеву помощи.

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Марина Совина
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