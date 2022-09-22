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Володин назвал подлежащие частичной мобилизации категории россиян

Володин заявил, что частичная мобилизация коснется отслуживших с боевым опытом
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Об этом спикер нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале.

«Она не коснется 99 процентов мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и так далее», — уточнил он, добавив, что на службу будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что подготовка мобилизованных к отправке в зону СВО займет больше месяца. По его словам, повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки.

На фоне объявленной частичной мобилизации госкорпорация «Ростех» планирует нарастить производственные мощности по выпуску военной техники.

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Варвара Кошечкина
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