Мобилизованный россиянин рассказал о получении повестки
Житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку. Об этом сообщает РИА Новости
Мужчина рассказал корреспонденту информагентства, что раньше служил и является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал. На вид россиянину лет 30-35.
«Мне в руки лично отдали. Домой приехали и (…) красную [повестку] вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с теплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить», — сказал мужчина, который попал под частичную мобилизацию.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.