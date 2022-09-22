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Мобилизованный россиянин рассказал о получении повестки

Попавший под частичную мобилизацию житель Читы рассказал, как получил повестку
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку. Об этом сообщает РИА Новости

Мужчина рассказал корреспонденту информагентства, что раньше служил и является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал. На вид россиянину лет 30-35.

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«Мне в руки лично отдали. Домой приехали и (…) красную [повестку] вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с теплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить», — сказал мужчина, который попал под частичную мобилизацию.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.

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Анастасия Шейкина
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