Мобилизованный россиянин рассказал о получении повестки

Попавший под частичную мобилизацию житель Читы рассказал, как получил повестку

Житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку. Об этом сообщает РИА Новости

Мужчина рассказал корреспонденту информагентства, что раньше служил и является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал. На вид россиянину лет 30-35.

«Мне в руки лично отдали. Домой приехали и (…) красную [повестку] вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с теплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить», — сказал мужчина, который попал под частичную мобилизацию.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.