Природа Британии оказалась под угрозой из-за решения властей

Природа Британии оказалась под угрозой после отмены моратория на добычу сланцевого газа

Разрешение на выдачу лицензий в Великобритании на добычу сланцевого газа поставило под угрозу некоторые особо охраняемые территории страны. Об этом сообщает The Guardian.

Природа оказалась под угрозой после того, как власти решили отменить мораторий на бурение скважин со сланцевым газом. На данный момент была выдана 151 лицензия на разработку месторождений. Многие из них находятся в графстве Йоркшир и захватывают национальный парк Норт-Йорк-Мурс.

Специалисты опасаются, что фрекинг (метод гидроразрыва пласта, опасный по экологическим соображениям — прим. «Ленты.ру») повысит риски возникновения землетрясений, а также загрязнения воздуха и грунтовых вод. Подобный способ добычи требует большого количества воды, которой в графстве не могут рисковать в условиях засухи.

«Подвергнуть жемчужины в короне английского ландшафта риску побочного ущерба от фрекинга оскорбительно по отношению к и так существующей травме. Это особенно трусливо в свете приверженности правительства к улучшению состояния природы», — заявил Том Файанс из сельской благотворительной организации CPRE.

Об отмене моратория, действовавшего с 2019 года, стало известно ранее. Британские власти сочли, что укрепление энергобезопасности государства является абсолютным приоритетом. Они заявили, что отмена запрета позволит возобновить бурение скважин со сланцевым газом и собрать больше данных о том, как безопасно его добывать.