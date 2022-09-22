Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа

Великобритания нашла способ обеспечить себя газом — страна отменила мораторий на добычу сланцевого газа с помощью фрекинга, действовавшего с 2019 года, пишет Reuters. Власти сочли, что укрепление энергобезопасности государства является абсолютным приоритетом.

Британское правительство заявило, что отмена запрета позволит возобновить бурение скважин со сланцевым газом и собрать больше данных о том, как безопасно его добывать. По словам министра по делам бизнеса и энергетики Джейкоба Рис-Могга, необходимо изучить все источники, с помощью которых можно увеличить внутреннее производство энергии.

Гидравлический разрыв пласта, или фрекинг, — способ добычи нефти и газа, который заключается в создании трещины в пласте (массе горной породы). Против осуществления такой деятельности на территории Великобритании выступали местные экоактивисты и британцы, проживающие рядом со скважинами, из-за угрозы землетрясений. В итоге британский отраслевой регулятор запретил фрекинг.

Местная компания Cuadrilla, занимающаяся разработкой двух скважин, положительно отозвалась о решении правительства и заявила, что намерена возвращать часть доходов от добычи сланцевого газа местному населению. «Снятие моратория [на добычу сланцевого газа] поможет сланцевой промышленности добывать в Великобритании природный газ на суше в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей страны в ближайшие десятилетия», — заявил генеральный директор Cuadrilla Фрэнсис Иган.

Вместе с тем эксперты отмечают, что решение властей не поможет снизить цены на энергоносители грядущей зимой, поскольку для развития отрасли потребуется много лет и пока неизвестно, удастся ли ей обеспечить британцам значительное количество газа. «Даже если риски окажутся управляемыми и приемлемыми, сланцевый газ окажет значительное влияние на энергоснабжение Великобритании только в том случае, если в течение следующего десятилетия будут успешно пробурены тысячи скважин», — сказал профессор Даремского университета Эндрю Аплин.

Заявив о намерении отменить мораторий на добычу нефти и газа с помощью фрекинга, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала залежи сланцевого газа в стране огромными. Она пообещала добиться того, чтобы государство могло воспользоваться собственными ресурсами уже весной. Великобритания старается обеспечить себя газом и за счет роста импорта — страна хочет заключить договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США сроком до 20 лет. Отмечается, что целевая группа британского правительства уже отправляет запросы экспортерам СПГ относительно предложений о поставках внутренним покупателям по долгосрочным контрактам.