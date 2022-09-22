Британия захотела заключить долгосрочный договор об импорте СПГ из США

Bloomberg: Великобритания хочет заключить договор о поставках СПГ из США сроком до 20 лет

Великобритания хочет заключить договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США сроком до 20 лет. О намерении королевства сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник.

Планы Великобритании объясняются грядущим зимним энергетическим кризисом, который грозит обрушить экономику страны, говорится в публикации. Отмечается, что целевая группа британского правительства уже отправляет запросы экспортерам СПГ относительно предложений о поставках внутренним покупателям по долгосрочным контрактам. В издании уточнили, что неизвестно, о поставке каких объемов топлива ведет речь королевство.

Авторы материала подчеркивают, что запросы от правительства Великобритании поступили через шесть месяцев после визита Кваси Квартенга, который тогда занимал должность министра энергетики страны, в Вашингтон. Там он проводил начальные встречи с американскими разработчиками экспортных мощностей СПГ.

«Чиновники стремятся покупать СПГ, индексированный к цене на газ на Henry Hub и поставляемый на условиях, когда продавец должен доставить груз конкретному покупателю и в конкретный пункт назначения», — пишет Bloomberg, цитируя источники.

Ранее стало известно о тревоге Великобритании на фоне возможного прекращения поставок газа из Норвегии. Сообщалось, что Норвегия может остановить экспорт топлива из-за внутренних проблем.