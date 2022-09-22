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Эстония начала сбор резервистов

Правительство Эстонии заявило о внеочередном сборе военных резервистов с 22 по 28 сентября

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония приняла решение начать внеочередной сбор военных резервистов «Шип — 2022» с 22 по 28 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«По предложению командующего Силами обороны на сборы вызывается 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселийт"», — заявили в Таллине.

На сборах намереваются отработать систему управления обороной республики и цепочку принятия решений от высшего командного звена до сил быстрого реагирования. При этом в правительстве страны заявили, что «в настоящее время непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет».

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Внеочередные военные сборы резервистов проводятся в Эстонии ежегодно по решению правительства. Он носит практический характер и связан с моделью обороны страны, которая предполагает экстренный призыв бывших военнослужащих, владеющих необходимыми навыками.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что республика отказывается предоставлять убежище россиянам, избегающим частичной мобилизации. «Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России», — сказала она.

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