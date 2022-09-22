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Задержание ФСБ готовивших диверсию на газопроводе агентов СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания агентов СБУ, готовивших диверсию на газопроводе
Начало событий в новости ФСБ предотвратила готовившуюся СБУ диверсию на газопроводе

Спецоперация ФСБ по пресечению диверсии на газопроводе, осуществляющем поставки в Турцию и Европу, попала на видео. Запись публикует ТАСС.

На кадрах виден диверсант у тайника. Бойцы спецназа ФСБ задерживают его в поле, у него изъяты компоненты взрывного устройства. Мужчину уводят в наручниках.

Ранее 22 сентября ФСБ сообщила о задержании пятерых человек по подозрению в подготовке диверсии, которую они планировали совершить по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Среди них — один 44-летний россиянин, завербованный украинской стороной и четверо его сообщников, также являющихся гражданами России.

Из тайника изъяты два самодельных взрывных устройства.

Любовь Ширижик
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Задержание ФСБ готовивших диверсию на газопроводе агентов СБУ попало на видео
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