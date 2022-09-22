Силовые структуры
ФСБ предотвратила готовившуюся СБУ диверсию на газопроводе
ФСБ предотвратила готовившуюся СБУ диверсию на газопроводе, задержаны пять человек
ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе, готовившуюся под руководством Службы безопасности Украины (СБУ), и задержала пятерых человек. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает РИА Новости.
Среди них — один 44-летний агент СБУ и четверо его сообщников, занимавшиеся подготовкой теракта. Завербованный на Украине мужчина должен был подорвать газопровод, осуществляющий поставки в Турцию и Европу.
Его задержали в тот момент, когда он забирал из тайника два самодельных взрывных устройства (СВУ). Во время обыска у него изъяли переписку с куратором из СБУ, координаты места совершения подрыва и инструкции по сборке СВУ.
21 июня сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на антиправительственном митинге.