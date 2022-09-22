ФСБ предотвратила готовившуюся СБУ диверсию на газопроводе, задержаны пять человек

ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе, готовившуюся под руководством Службы безопасности Украины (СБУ), и задержала пятерых человек. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

Среди них — один 44-летний агент СБУ и четверо его сообщников, занимавшиеся подготовкой теракта. Завербованный на Украине мужчина должен был подорвать газопровод, осуществляющий поставки в Турцию и Европу.

Его задержали в тот момент, когда он забирал из тайника два самодельных взрывных устройства (СВУ). Во время обыска у него изъяли переписку с куратором из СБУ, координаты места совершения подрыва и инструкции по сборке СВУ.

21 июня сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на антиправительственном митинге.

