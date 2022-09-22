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Белорусские силовики начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

«Наша Нива»: белорусские силовики отслеживают скрывающихся от мобилизации россиян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Белорусские силовики начали отслеживать россиян, пытающихся скрыться от частичной мобилизации. Об этом стало известно изданию «Наша Нива».

«Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья. (...) Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — рассказал один из оперативников.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации. Согласно заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов, что составляет около 1 процента от общего мобилизационного ресурса России.

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны сообщила, что частичной мобилизации подлежат те граждане, которые подпадают под три ключевых пункта. Так, мобилизовать планируют отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность, которая сейчас нужна, а также имеющих боевой опыт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что правительство в данный момент занимается подготовкой документа, согласно которому будет определено, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации.

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Алина Гончарова
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