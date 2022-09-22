Президент Ирана отказался давать интервью журналистке с непокрытой головой

Президент Ирана не пришел на интервью из-за отказа ведущей CNN покрыть голову

Ведущая американского телеканала CNN заявила, что президент Ирана Ибрахим Раиси во время визита в Нью-Йорк отказался принимать участие в интервью, так как она была с непокрытой головой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналистки, подготовка к беседе с политиком заняла несколько недель, а оборудование для съемок настраивалось восемь часов, однако иранский президент решил не приходить.

Девушка рассказала, что явился помощник Раиси и передал просьбу главы государства надеть платок в связи с периодом особых для мусульман месяцев календаря, упомянув о текущей ситуации в Иране.

«Через 40 минут после предполагаемого начала интервью пришел помощник. Президент, он сказал, предлагает, чтобы я надела платок… я сказала, что я не могу согласиться на это беспрецедентное и неожиданное условие… интервью не состоялось», — написала журналистка в Twitter, опубликовав фото, на котором она сидит одна напротив пустого стула.

Ранее, 16 сентября, в Иране умерла Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. После этого в стране началась череда протестов, организованных иранскими женщинами.