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Одну категорию россиян захотели обязать отправиться в армию в течение года

Член СПЧ Кабанов предложил обязать одну категорию россиян отправиться в армию

Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сообщил о разработке предложений, согласно которым «для новых граждан» страны — выходцах из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — будет обязательно прохождение воинской службы в течение года. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение гражданства России не только для военнообязанного, но и для членов его семьи.

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Соответствующее предложение будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в спецоперации в качестве добровольцев, добавил Кабанов.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.

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Юлия Ямпольская
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