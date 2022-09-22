Умер актер Ходоровски

Актер Аксель Ходоровски умер в возрасте 57 лет

Ушел из жизни мексикано-французский актер и драматург Аксель Ходоровски. Об этом сообщил отец артиста Алехандро на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ходоровски умер в возрасте 57 лет. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Аксель родился в 1965 году в Мехико. Его родители — известный режиссер и спиритуалист Алехандро Ходоровски и французская актриса Валери Трамбле. В конце 1980-х артист снялся в фильме своего отца «Святая кровь». За роль в картине был номинирован на премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль. Среди других проектов с участием Ходоровски — «Похититель голоса», «Танец реальности» и «Квантовые люди».

Ранее стало известно о смерти актрисы фильма «Тарзан» Сары Шэйн.