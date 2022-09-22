В ЛНР заявили об изменении взглядов жителей освобожденных территорий

Подполковник ЛНР Марочко: жители освобожденных районов изменили свое мнение об Украине

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по освобожденным территориям Луганской народной республики (ЛНР) привели к тому, что жители этих районов изменили свое отношение к властям в Киеве. Об этом рассказал в эфире «Соловьев LIVE» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Те граждане, которые занимали нейтральную или более-менее украинскую позицию, они кардинально сейчас поменяли свои взгляды, потому что прекрасно видят, что на самом деле происходит, когда им твердили, что "Вы наши, вы — Украина", а только за вчера у нас семь раненых мирных жителей и двое погибших — и это все с освобожденных территорий», — заявил Марочко.

Накануне в ЛНР сообщили о запуске работы участковых комиссий референдума о присоединении к России. Отмечается, что все они уже получили бюллетени и необходимое технологическое оборудование.