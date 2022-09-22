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Пассажира задержали за совращение девочки в вагоне московского метро

В Москве пассажира задержали за совращение 11-летней девочки в вагоне столичного метро

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве мужчину задержали за совращение 11-летней девочки в вагоне столичного метро. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 21 сентября фигурант, находясь в подземке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомого ребенка.

«Противоправная деятельность мужчины была пресечена старшим инспектором 5-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене по городу Москве и сотрудником ГКУ "Организатор перевозок"», — добавила Иванова.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

Елизавета Новикова
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