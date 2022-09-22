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Названа причина подорожания жилья в России

«Циан»: миграция населения поспособствовала подорожанию жилья в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Изменение численности населения и миграция поспособствовали подорожанию жилья в России. К такому выводу пришли эксперты «Циан.Аналитики», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В городах с более высоким миграционным приростом цены на недвижимость растут быстрее, чем в остальных локациях. Лидерами по увеличению стоимости жилья оказались Москва и Санкт-Петербург — самые популярные города для переезда. В Краснодаре, Тюмени и Сочи, где был зафиксирован высокий приток населения, цены на недвижимость также значительно выросли.

При этом значительное подорожание недвижимости произошло не во всех крупных городах. В Екатеринбурге, Перми и Волгограде рост цен оказался сдержанным — в двух последних городах наблюдается сокращение населения, а вместе с этим снижение спроса на жилье. Наименьший рост стоимости жилья был зафиксирован в Оренбурге, Челябинске и Ижевске, где также сокращается население.

Ранее в сентябре россиянам назвали города с наиболее подорожавшей недвижимостью. С начала 2022 года наиболее заметно цены на первичное жилье выросли в Самаре, Казани и Омске.

Александра Качан
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