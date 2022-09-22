Семейная пара прописала в арендном жилье почти 300 мигрантов

Семейная пара из Нижневартовска за три месяца прописала в арендном жилье 290 мигрантов

Семейная пара из Нижневартовска прописала у себя почти 300 иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За три месяца муж и жена фиктивно поставили на учет 290 мигрантов без предоставления им места жительства в двух арендованных ими объектах. Каждый из прописанных в съемном жилье иностранцев был гражданином республики, граничащей с Россией. За свои услуги с каждого мигранта семейная пара брала сумму от 3,5 тысячи до 20 тысяч рублей.

Супруги 1991 и 1986 года рождения уже привлекались к административной ответственности. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

В сентябре в Санкт-Петербурге во время проверки нашли «резиновую» квартиру с фиктивной регистрацией 810 иностранцев. Всех их за период с 7 по 20 июня 2022 года поставили на учет от имени индивидуального предпринимателя, который не проживал в той квартире и фактически никакого участия в организации проживания не принимал.