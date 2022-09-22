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Минобороны рассказало о приоритетных для мобилизации военных специальностях

Минобороны: в первую очередь будут призываться необходимые для задач СВО специалисты

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В первую очередь при частичной мобилизации будут призываться специалисты, необходимые для решения задач специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Прежде всего, рассказали в ведомстве, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя. Призывать будут россиян с офицерскими званиями, рядовых и сержантский состав. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Также министерстве уточнили, что в вооруженных силах есть должности, на которые могут привлечь женщин, однако потребность в них на данный момент минимальна.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что по закону подлежат призыву по частичной мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, а старшие — до 55.

Ранее об этом говорил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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