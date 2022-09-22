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Среда обитания

Первая компания в мире взяла в совет директоров «природу»

Косметический бренд Faith In Nature первым взял в совет директоров представителя природы

Фото: Shutterstock

Косметический бренд Faith In Nature, которая занимается производством мыла и средств по уходу за волосами, стал первой в мире компанией, которая взяла в совет директоров представителя природы. Об этом сообщает The Guardian.

В компании заявили, что первыми на официальном уровне дали право голоса окружающей среде, чтобы принимать корпоративные решения, влияющие на природу. Таким образом бренд хочет свести к минимуму перспективу вредного воздействия на природу. Первым эту должность займет преподаватель юридической школы в английском графстве Эссекс Бронти Анселл. По словам правозащитницы, ее роль можно сравнить с опекуном, который действует в интересах ребенка.

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На данный момент неизвестно, в обсуждении каких именно вопросов будет принимать участие представитель природы. В компании пообещали сохранить независимость и прозрачность. «Мы всегда хотели, чтобы природа была в центре того, что мы делаем, и это стало нашим следующим серьезным шагом, который мы можем сделать, чтобы воплотить цель в жизнь», — объяснил креативный директор компании Симеон Роуз.

Ранее основатель американского бренда одежды и товаров для активного отдыха Patagonia Ивон Шуинар пожертвовал свою компанию для спасения планеты от последствий глобального потепления. Миллиардер передал бренд трастам и некоммерческим организациям, которые занимаются борьбой с изменением климата.

Нина Ташевская
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