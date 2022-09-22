Стало известно о скором суде над Навальным

RT: Навальный предстанет перед судом по новому обвинению в экстремизме

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в скором времени может предстать перед судом по новому обвинению. Об этом стало известно RT.

По данным издания, Навальному предъявлено обвинение в руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности. Следствие считает, что весной этого года политик и блогер «лично призывал своих сторонников выходить на несогласованные митинги против проведения специальной военной операции». При этом Навальный с начала прошлого года находится в колонии.

Помимо него, к ответственности могут привлечь его сторонников, которые, по утверждению следствия, также призывали выходить на митинги. Среди возможных обвиняемых — Леонид Волков, Иван Жданов (внесены в список террористов и экстремистов), Мария Певчих.

В конце мая Навальный рассказал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело. Он сообщал, что обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы, добавил оппозиционер.

В августе сообщалось, что в отношении восьмерых соратников Алексея Навального, ведущих YouTube-канала «Популярная политика», возбудили уголовные дела за фейки о российской армии.