Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Стало известно о скором суде над Навальным

RT: Навальный предстанет перед судом по новому обвинению в экстремизме

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в скором времени может предстать перед судом по новому обвинению. Об этом стало известно RT.

По данным издания, Навальному предъявлено обвинение в руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности. Следствие считает, что весной этого года политик и блогер «лично призывал своих сторонников выходить на несогласованные митинги против проведения специальной военной операции». При этом Навальный с начала прошлого года находится в колонии.

Помимо него, к ответственности могут привлечь его сторонников, которые, по утверждению следствия, также призывали выходить на митинги. Среди возможных обвиняемых — Леонид Волков, Иван Жданов (внесены в список террористов и экстремистов), Мария Певчих.

В конце мая Навальный рассказал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело. Он сообщал, что обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы, добавил оппозиционер.

В августе сообщалось, что в отношении восьмерых соратников Алексея Навального, ведущих YouTube-канала «Популярная политика», возбудили уголовные дела за фейки о российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о подготовке документа об отсрочке от частичной мобилизации
В граничащем с Украиной регионе атаковали подстанцию
К Одессе направились американские «Черные ястребы»
Стало известно о скором суде над Навальным
Названы округа Москвы с самым дешевым жильем
Миру предсказали дефицит важнейшего металла
Названы признанные культовыми в 2022 году одежда и обувь
Из Белоруссии запретили вывозить автомобили и смартфоны
Пушилин заявил об обмене Медведчука
Обнаружен новый радиопульсар в двойной системе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.