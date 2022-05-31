Навальный сообщил о новом уголовном деле в отношении него

Алексей Навальный рассказал о новом уголовном деле в отношении него

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) рассказал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Навальный уточнил, что уведомление о деле ему передал следователь, приехавший в колонию, где оппозиционер отбывает текущий девятилетний срок.

Он сообщил, что обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы, добавил оппозиционер.

«Видите, еще 15 лет надежного стабильного бункера, где я буду укрыт от неожиданностей и невзгод этой вашей "свободы". Где такой бардак, что по улицам даже ходят обычные люди — не сотрудники ФСО и ФСИН»,— написал политик в соцсетях.

В апреле Навальный подавал апелляционную жалобу на приговор в виде девяти лет заключения по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

