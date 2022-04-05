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Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду

Навальный обжаловал приговор в виде девяти лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) подал апелляционную жалобу на приговор в виде девяти лет заключения по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес приговор Навальному. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве по четырем эпизодам. Суд установил, что Навальный совершил хищение чужого имущества путем обмана и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранные для ФБК. Во время процесса по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны подсудимый постоянно проявлял неуважение к суду.

Навальному был также назначен штраф в 1,2 миллиона рублей. Он своей вины не признал.

С середины марта 2021 года Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии города Покрова.

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Любовь Ширижик
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