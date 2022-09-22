Кадыров остался недоволен обменом пленных с участием бойцов «Азова» и Медведчука

Глава Чечни Кадыров заявил, что остался недоволен обменом пленными между РФ и Украиной

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что остался недоволен состоявшимся обменом пленными между Россией и Украиной, в числе которых оказались бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Свое мнение он высказал в Telegram.

Кадыров назвал ситуацию непонятной для себя из-за того, что перед обменом не посоветовались с активными участниками спецоперации, и посчитал, что он состоялся на условиях Украины.

«Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. (…) Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой», — добавил глава Чечни, подчеркнув, что это лишь его личное мнение.

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными ночью 22 сентября. В результате переговоров были возвращены с подконтрольных Украине территорий 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений ДНР и ЛНР. Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов «Азова».

Кроме того, были освобождены десять иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР, в их числе — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин.