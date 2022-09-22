ЕС анонсировал новые экономические санкции против России

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России

Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет экономических санкций против России. В него войдут рестрикции в отношении физических лиц и меры в отношении технологической части сотрудничества. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине. Его цитирует ТАСС.

«Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией», — сообщил Боррель.

Он заверил, что уже принятые Евросоюзом санкции «очень тяжелы и очень эффективны». Он также пообещал, что ЕС не ослабит поддержку Украины и будет оказывать ей «политическое, военное и дипломатическое содействие».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что руководство Евросоюза намерено ввести новые ограничения на поставку гражданских технологий в Россию из-за эскалации ситуации. Помимо технологий, будут введены дополнительные санкции против физических лиц и организаций.

