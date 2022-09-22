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Юрий Соломин высказался о превосходстве Москвы

Актер Юрий Соломин заявил, что Москва не конкурирует с другими городами

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заявил, что Москва превосходит другие города и находится вне конкуренции. Свое мнение он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

«Москва — а я бывал во многих великих столицах — ни с кем не конкурирует. Тут своя прекрасная архитектура, много парков, зелени, театров и музеев», — заявил артист.

Актер также отметил, что предпочитает проводить время в поселке Валентиновка, который входит в черту подмосковного Королева. По его словам, там он отдыхает душой, так как вместе с любимыми питомцами проводит время на природе.

Ранее российский музыкант DJ Грув назвал круглосуточный режим работы многих заведений и сервисов преимуществом Москвы перед другими крупными городами мира. По его словам, в столице даже ночью работают клиники, рестораны, салоны красоты, магазины мебели и техники.

Нина Ташевская
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