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Семейную ипотеку предложили сделать бессрочной

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил сделать семейную ипотеку бессрочной

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил президенту России Владимиру Путину сделать программу семейной ипотеки бессрочной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Программа заканчивается в следующем году, считаю, что можно рассмотреть ее продление, сделать бессрочной. Это мощная демографическая программа», — уточнил Мутко. По его словам, программу необходимо распространить на все семьи с детьми.

По данным РИА Новости, Мутко также подчеркнул необходимость стимулировать приобретение жилья площадью более 55 квадратных метров, что повлияет на демографическую ситуацию. «В структуре строительства жилья всего 53 процента — это однокомнатные квартиры, а потребность значительно больше. Получается, что семьи не берут большие квартиры, и это сдерживает рождение детей», — отметил гендиректор компании.

Ранее федеральная компания «Этажи» обратилась к правительству и Центробанку с предложением начать субсидировать страховку жизни и здоровья для ипотечников старше 50 лет и заемщиков с ограниченными возможностями. В письме компании отмечалось, что такие граждане тратят на страховку в шесть-семь раз больше, чем остальные.

Нина Ташевская
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