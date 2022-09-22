Семейную ипотеку предложили сделать бессрочной

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил сделать семейную ипотеку бессрочной

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил президенту России Владимиру Путину сделать программу семейной ипотеки бессрочной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Программа заканчивается в следующем году, считаю, что можно рассмотреть ее продление, сделать бессрочной. Это мощная демографическая программа», — уточнил Мутко. По его словам, программу необходимо распространить на все семьи с детьми.

По данным РИА Новости, Мутко также подчеркнул необходимость стимулировать приобретение жилья площадью более 55 квадратных метров, что повлияет на демографическую ситуацию. «В структуре строительства жилья всего 53 процента — это однокомнатные квартиры, а потребность значительно больше. Получается, что семьи не берут большие квартиры, и это сдерживает рождение детей», — отметил гендиректор компании.

Ранее федеральная компания «Этажи» обратилась к правительству и Центробанку с предложением начать субсидировать страховку жизни и здоровья для ипотечников старше 50 лет и заемщиков с ограниченными возможностями. В письме компании отмечалось, что такие граждане тратят на страховку в шесть-семь раз больше, чем остальные.